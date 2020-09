O governo de São Paulo descarta a presença de público em jogos de futebol no momento. Na terça-feira (22), a CBF recebeu um parecer favorável do Ministério da Saúde para ter 30% da capacidade dos estádios ocupada a partir do mês que vem.

O coordenador do Centro de Contingência do Coronavírus, José Medina, disse há pouco que o atual cenário da pandemia no estado não permite público em eventos de grande aglomeração. O governo paulista não vai permitir espectadores nas arquibancadas em qualquer categoria do futebol.

Segundo o médico José Medina, São Paulo continua em quarentena, com a necessidade de rigor no distanciamento social e uso de máscaras. O coordenador disse ainda que houve uma reunião para tratar da presença de público no jogo entre Brasil x Bolívia, no dia 09/10, em SP, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo, mas que essa possibilidade foi descartada.

QUER RECEBER A EDIÇÃO DIGITAL DO METRO JORNAL TODAS AS MANHÃS POR E-MAIL? É DE GRAÇA! BASTA SE INSCREVER AQUI.

Veja também:

São Paulo tem 226 novos óbitos por covid-19; veja balanço de quarta

São Paulo tem aumento nos casos de covid-19 após feriado, diz David Uip