Qualidade da água do Tietê melhora no último ano

Análises realizadas pela SOS Mata Atlântica atestaram melhora da qualidade da água do rio Tietê na comparação entre 2019 e 2020.

Os resultados estão no relatório Observando o Tietê, que foi divulgado ontem. O estudo mostra que nenhuma coleta alcançou a condição de ótima, mas que houve aumento de trechos com nível considerado bom. Os pesquisadores também encontraram água com qualidade ruim em pontos antes classificados como péssimo.

Essa melhora, de acordo com a SOS Mata Atlântica, pode estar relacionada com os impactos que a pandemia do novo coronavírus causou na movimentação das cidades e nos hábitos da população, que ajudaram a reduzir a carga de sujeira que vai parar no rio. “Essa mudança de comportamento acabou contribuindo com a redução de poluição difusa – como o lixo, fuligem de veículos e defensivos agrícolas”, afirmou a entidade.