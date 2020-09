Previsão do tempo: quinta-feira amena e sem chuva em São Paulo

A frente fria que derrubou as temperaturas neste fim de semana perde força nos próximos dias, e o sol volta a predominar já nesta quinta-feira (24).

Confira a previsão do tempo completa para amanhã, baseada nos modelos meteorológicos do Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas da Prefeitura de São Paulo:

A quinta-feira começará nublada em São Paulo, com muitas nuvens no céu durante a madrugada e estendendo-se até o amanhecer. Entre manhã e tarde, no entanto, o sol aparece e passa a predominar pelo resto do dia.

Durante a tarde, a temperatura apresenta gradual elevação e a umidade do ar entra em declínio.

Os termômetros oscilam entre 14°C na madrugada e 26°C por volta das 15h. Os menores índices de umidade se aproximam dos 42%.

No fim da tarde, a entrada da brisa marítima favorece o ingresso de umidade e o aumento da nebulosidade. Não há previsão de chuva.