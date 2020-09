Atendimento presencial de perícia médica do INSS caminha para normalidade

Os atendimentos presenciais de perícia médica do INSS estão retornando ao normal após inspeções de médicos feitas por conta para validação às agências do órgão. Há uma semana, um cabo de guerra entre governo e os peritos paralisou o atendimento que deveria ser retomado no dia 14. Nesta terça-feira (22), 351 profissionais compareceram aos postos de trabalho.

Até o fim da tarde, foram realizadas 3.059 perícias presenciais, em 110 agências. O secretário especial da Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, Bruno Bianco, garantiu em entrevista à Rádio Bandeirantes que toda a população será atendida em breve.

Segundo ele, o ministério trabalha para conceder o benefício a quem tem o direito, pois para muitos é única forma que encontram para se alimentar. O secretário especial afirmou que os peritos que não compareceram às unidades serão intimados a justificar o motivo da falta.

Bruno Bianco ressalta ainda que o servidor não pode ser demitido por faltar apenas uma vez, mas que irá investigar caso a caso. O governo também decidiu manter suspensa, até o final de outubro, a exigência de recadastramento anual de aposentados e pensionistas, a chamada prova de vida.

A suspensão havia sido determinada em março, quando tiveram início no Brasil as medidas de isolamento social para conter a disseminação da covid-19. A lei prevê que, todos os anos, beneficiários do INSS precisam comprovar ao governo que estão vivos. A medida evita fraudes e pagamento indevido dos benefícios.