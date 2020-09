Impeachment de Witzel será votado nesta quarta pela Assembleia do RJ

A Alerj (Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro) vota nesta quarta-feira (23) o impeachment do governador afastado Wilson Witzel (PSC). Com poucas chances de uma reviravolta, parlamentares já se movimentam para a escolha dos representantes da Alerj na comissão mista de julgamento da próxima fase do processo.

O grupo é formado por cinco deputados e cinco desembargadores. Na sessão desta quarta são necessários ao menos 47 votos entre os 70 deputados para que o impeachment seja aprovado.

A expectativa é que Witzel se defenda de forma presencial. Ele responde a acusações de chefiar um esquema criminoso no governo. Wilson Witzel nega qualquer irregularidade, afirma que vai resistir e que a história política dele está apenas começando.

