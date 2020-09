Força Nacional vai ao Mato Grosso nesta quarta para combater incêndios no Pantanal

A Força Nacional deixa Brasília na manhã desta quarta-feira (23) rumo a Mato Grosso para combater incêndios no Pantanal.

O decreto, assinado pelo ministro da Segurança Pública, André Mendonça, foi publicado nesta quarta no Diário Oficial da União. Serão enviados 43 bombeiros da Força Nacional, 10 viaturas, 2 micro-ônibus e 1 helicóptero. As equipes atuarão na região por 30 dias, prazo que poderá ser prorrogado.

O fogo já destruiu mais de 1,7 milhão de hectares do Pantanal. De acordo com o Secretário de Segurança Pública do Mato Grosso, Alexandre Bustamante, a Força Nacional também vai atuar em áreas de Cerrado e da Amazônia, onde também há focos de incêndio.