Band define regras do 1º debate entre candidatos à Prefeitura de São Paulo

Os representantes dos partidos políticos e a direção de Jornalismo da Band confirmaram na terça-feira, 22, o formato e as regras para o primeiro debate entre os candidatos à Prefeitura de São Paulo. O encontro, que abre a corrida eleitoral paulistana, acontece em 1º de outubro. Não haverá plateia no estúdio e o número de assessores por candidato será limitado.

Em reunião virtual, foram sorteadas as posições de cada candidato no palco e, também, a ordem em que eles farão as perguntas. Da esquerda para a direita no vídeo, estarão os seguintes participantes:

• Orlando Silva (PCdoB)

• Jilmar Tatto (PT)

• Bruno Covas (PSDB)

• Andrea Matarazzo (PSD)

• Joice Hasselmann (PSL)

• Márcio França (PSB)

• Celso Russomanno (Republicanos)

• Arthur do Val (Patriota)

• Guilherme Boulos (Psol)

• Felipe Sabará (Novo)

Regras do debate na Band em São Paulo

O primeiro debate das eleições municipais de 2020 terá cinco blocos com os candidatos podendo discutir e apresentar propostas para os principais problemas da cidade. Cada candidato pode ser perguntado até três vezes. A pergunta terá 30 segundos. Já a resposta, 45 segundos. Réplica e tréplica serão em 30 segundos.

O objetivo é dar maior dinamismo ao debate. “O primeiro debate tem a importância que sempre teve e multiplicada pelas circunstâncias”, ressalta Fernando Mitre, diretor de Jornalismo da Band.

A data em que ocorrerá o debate de São Paulo deverá ser seguida pelas demais emissoras que compõem o Grupo Bandeirantes. Nas cidades onde houver segundo turno, o novo embate será no dia 19 de novembro. A cobertura eleitoral começou no mês passado com a estreia do programa Band Eleições, que vai ao ar às quintas feiras até a semana seguinte ao segundo turno em 29 de novembro.

A movimentação dos candidatos em todos os Estados, os desafios impostos pela pandemia do coronavírus terão acompanhamento diário pelas emissoras de TV, rádio e pelos nossos canais na internet e nas redes sociais.