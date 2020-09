Em carta, papa Francisco pede mais leis contra aborto: 'corrompe a civilização'

Um dia após o Vaticano ter divulgado uma carta na qual afirma que o aborto "corrompe a civilização humana", o papa Francisco cobrou nesta quarta-feira (23), durante sua audiência geral semanal, a aprovação de leis contra a interrupção voluntária da gravidez.

Dirigindo-se a fiéis poloneses, o líder católico disse que abençoaria uma campanha chamada "A Voz dos Não-nascidos", cujo objetivo é "recordar o valor da vida humana, da concepção à morte natural".

"Que a sua voz desperte as consciências dos legisladores e de todos os homens de boa vontade na Polônia e no mundo", afirmou o Papa. No dia anterior, a Congregação para a Doutrina da Fé já havia publicado uma carta relacionada a questões do fim da vida.

O texto é voltado às práticas de eutanásia e suicídio assistido, mas também condena o aborto como instrumento de "corrupção da civilização humana" e como "desonra" para aqueles que o realizam.