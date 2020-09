75ª Fase da Operação Lava Jato cumpre mandados de busca e apreensão em três estados

A Polícia Federal deflagrou na manhã desta quarta-feira (23) a Operação Boeman, 75ª fase da Lava Jato. Cerca de 50 policiais cumprem 23 mandados de busca e apreensão no Rio de Janeiro, São Paulo e Sergipe.

Foram 18 mandados no Rio, dois em Macaé (RJ), um em São Paulo, um em Aracaju (SE) e um em Barra dos Coqueiros (SE).

QUER RECEBER A EDIÇÃO DIGITAL DO METRO JORNAL TODAS AS MANHÃS POR E-MAIL? É DE GRAÇA! BASTA SE INSCREVER AQUI.

Veja também:

Deputados estaduais vivem indefinição sobre volta das sessões presenciais

Força Nacional vai ao Mato Grosso nesta quarta para combater incêndios no Pantanal

A ação investiga os crimes de corrupção, evasão de divisão e lavagem de dinheiro durante a contratação milionária de navios lançadores de linha pela Petrobras. As medidas foram requeridas pelo Ministério Público Federal a partir da delação premiada de lobistas e agentes públicos com influência na estatal. Além disso, foram expedidas ordens para bloqueio de valores até o limite dos prejuízos identificados.

A investigação aponta que um dos investigados obteve informações privilegiadas para a formulação das propostas vencedoras da licitação. Os colaboradores garantiam, por meio de contatos políticos, que as empresas estrangeiras fossem incluídas no processo.

As investigações também tiveram a cooperação de autoridades da Holanda. "As medidas judiciais cumpridas na presente data buscam, dentre outros objetivos, fazer cessar a atividade delitiva, aprofundar o rastreamento dos recursos de origem criminosa (propina) e a conclusão da investigação policial em todas as suas circunstâncias", afirma a PF.