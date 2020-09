Cursos gratuitos ensinam a criar e vender nas redes; inscrições vão até esta quarta

Cursos gratuitos voltados ao público jovem do estado de São Paulo oferecem boas oportunidades de ganhar conhecimento para o mercado de trabalho durante a pandemia do novo coronavírus.

O governo paulista está com inscrições abertas neste segundo semestre para 9 mil vagas em 11 cursos rápidos de qualificação profissional do programa Novotec Expresso, com apoio do Centro Paula Souza, responsável pelas escolas e faculdades de ensino técnico.

As temáticas são voltadas para demandas atuais do mercado, como criação de conteúdo e vendas nas redes sociais, programação de computadores e noções de cibersegurança.

Podem se inscrever estudantes da rede pública estadual de São Paulo, além de alunos do EJA (Educação de Jovens e Adultos).

Os cursos são rápidos, com carga horária total de 90 horas em três meses e formato semipresencial.

A maior parte da carga horária será realizada online e ao vivo na plataforma Microsoft Teams, além de encontros presenciais respeitando os protocolos de saúde e segurança. Os encontros poderão ser aulas pontuais em laboratórios, visitas de campo, palestras e atividades de integração.

Os interessados precisam correr. As inscrições vão até hoje pelo site www.novotec.sp.gov.br.

Língua estrangeira

Além dos cursos profissionalizantes, o governo do estado oferece também aos estudantes do ensino médio cursos rápidos de inglês. São 17 mil bolsas por meio da plataforma EF – Education First. As inscrições também são realizadas pelo site www.novotec.sp.gov.br.

PARA SE INSCREVER

Comunicação e projeto de vida para o mercado de trabalho

Criação de conteúdo para redes sociais

Excel básico

Informática básica

Noções de cibersegurança

Operador de telemarketing

Introdução à programação de computadores

Princípios do empreendedorismo

Produção multimídia

Recepção e atendimento ao cliente

Vendas em redes sociais

Quem pode participar

Jovens de todos os anos do ensino médio da rede estadual de São Paulo, regular ou EJA (Educação de Jovens e Adultos)

Inscrições

Devem ser feitas até esta quarta-feira (23) pelo site www.novotec.sp.gov.br.

A quantidade de vagas por região e curso está disponível para consulta aqui.

Aulas

São semipresenciais e vão do dia 5 de outubro e até 18 de dezembro