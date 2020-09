Previsão do Tempo: chuva e frio perdem força nesta quarta em São Paulo

Nos próximos dias, as chuvas diminuem na capital paulista e o sol ganha espaço novamente, passando a predominar a partir de quinta-feira (24). Amanhã (23), no entanto, o dia seguirá nublado, com taxas de umidade acima dos 50% e temperaturas abaixo dos 20ºC.

Confira a previsão do tempo para esta quarta-feira, baseada nas simulações mais recentes divulgadas pelo Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas da Prefeitura de São Paulo:

O dia começa com garoa fina nesta quarta; passada a madrugada, a chuva se dissipa e o sol entre nuvens passa a predominar ao longo do dia.

A temperatura mínima fica em torno do 13°C e a máxima não supera os 19°C, gerando ligeira sensação de frio. Os percentuais de umidade do ar seguem elevados, com valores mínimos acima dos 50%. O dia termina com muitas nuvens, mas sem previsão de chuvas.

Os termômetros se elevam gradativamente com temperaturas máximas acima dos 30°C no próximo final de semana e baixos índices de umidade do ar, principalmente durante as tardes.