PMs libertam vítima de sequestro relâmpago em porta-malas de carro; veja imagens

Policiais Militares libertaram uma vítima de sequestro relâmpago, que estava no porta-malas de um carro, na zona sul de São Paulo. O caso ocorreu na sexta-feira (18).

Os agentes foram informados pelo COPOM (Centro de Operações da Polícia Militar do Estado de São Paulo) sobre um veículo, em que a vítima era mantida refém. O veículo passou a ser monitorado, quando o motorista, ao perceber a presença da viatura, aumentou a velocidade, dando início a uma perseguição.

O veículo colidiu contra outro que trafegava no sentido contrário. Dois indivíduos desembarcaram e fugiram para uma comunidade próxima. No interior do veículo foram localizados dois agressores.

Durante a vistoria veicular, os policiais ouviram um pedido de socorro que partia do porta-malas, sendo localizada a vítima do roubo, que relatou a agressão e que sob ameaça foi obrigada a entrar no porta-malas.

Em buscas pela região, por onde os indivíduos fugiram, foi localizada uma arma de brinquedo. Os criminosos presos foram conduzidos ao 101º Distrito Policial, onde permaneceram à disposição da Justiça.

