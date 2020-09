Petrobras sobe preço da gasolina em 4%

O preço da gasolina em refinarias aumenta a partir desta quarta-feira (23). O anúncio do reajuste de 4% foi feito aos clientes da Petrobras ainda nesta terça (23).

De acordo com a Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis (Abicom), a alta se traduz em R$ 0,0646 por litro do combustível.

Já os preços do óleo diesel para consumo automotivo e do diesel marinho foram mantidos.

Para o especialista em Petróleo e Gás da INTL FCStone, Thadeu Silva, o preço da gasolina da Petrobras está em linha com o mercado internacional, mas o do óleo diesel está defasado.

"Mesmo com os preços internos subindo, as janelas (oportunidades) continuam fechadas, por causa do dólar", afirmou o presidente da Abicom, Sérgio Araujo.