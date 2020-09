Mortes por covid-19 aumentam e quebram sequência de 5 semanas em queda em SP

Depois de cinco semanas consecutivas em queda, a média diária de mortes pelo novo coronavírus voltou a crescer em São Paulo e acendeu o alerta sobre as expectativas positivas de controle da pandemia no estado.

A média da semana epidemiológica 37, entre 6 e 12 de setembro, foi de 179 óbitos por dia. Já na última semana, a 38, de 13 a 19 de setembro, a média passou para 194. O crescimento no intervalo foi de 8,3%.

Dentro desse período está o feriado prolongado de 7 de Setembro, que foi marcado por muitas cenas de aglomeração e de desrespeito ao isolamento e ao uso de máscaras no estado, como nas praias, que ficaram lotadas.

O governo afirmou que ainda é cedo para associar o aumento da média diária de mortes com os abusos verificados no feriado. A alta foi observada em algumas partes do estado, com a Baixada Santista entre elas.

Secretário de Saúde, Jean Gorinchteyn disse que a variação pode ser resultado de uma subnotificação que ficou represada. “Mas estes índices fazem com que estejamos atentos. Ao longo da semana entenderemos se isso foi fruto apenas desse retesamento ou se estamos elevando as estatísticas.”

Coordenador-executivo do Centro de Contingência do estado, João Gabbardo classificou a alta como “preocupante”. “Esse dado deve ser olhado com muita atenção. Não podemos fazer uma relação direta ainda de causa e efeito nem podemos deixar de aprender com que está acontecendo em outros locais, como na Europa, que tem registrado aumento nos números de internações e de casos.”

As variações nos indicadores de casos e de mortes entre uma semana epidemiológica e outra costumam ser reveladas pelo governo do estado nas coletivas de imprensa, mas não foram apresentadas ontem. O governo destacou, no entanto, a queda nas internações (pela nona semana seguida) e a baixa taxa de ocupação das UTIs (47,7%), que é a menor desde o início do plano de reabertura.