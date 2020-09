Médicos peritos devem retomar trabalho em 25 agências do INSS de SP

A ANMP (Associação Nacional dos Peritos Médicos Federais) aprovou as condições sanitárias em 25 agências do INSS do estado de São Paulo. Na capital paulista, a expectativa é de que esses profissionais voltem ao trabalho ainda nesta terça-feira (22) nos postos da Vila Mariana, Jabaquara, Lapa e Ataliba Leonel.

Em Pinheiros, o atendimento será com restrições, embora a entidade não diga quais são. Em todo o país, a associação vistoriou 108 agências e liberou a volta ao trabalho em 87 delas.

Na segunda-feira (21), em mais um dia de impasse entre o INSS e os peritos por causa das medidas de prevenção contra o coronavírus, a maioria das pessoas não conseguiu sem atendida.

