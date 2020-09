Justiça determina suspensão de atividades presenciais na Alesp

A Justiça de São Paulo determina a suspensão das atividades presenciais na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. A decisão é liminar a atende ao pedido da deputada Monica Seixas, do PSOL.

A parlamentar argumenta que a realização das sessões traz riscos à saúde em meio à pandemia.

As sessões que estavam agendadas para esta terça-feira (22) foram suspensas. O presidente da Alesp, Cauê Macris (PSDB), lamentou a decisão judicial e disse que vai recorrer.