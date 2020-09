INSS: Peritos iniciam retorno gradual às agências

A Associação Nacional dos Peritos Médicos Federais aprovou as condições sanitárias em 25 agências do INSS do estado de São Paulo.

Na capital, profissionais voltaram ao trabalho nos postos da Vila Mariana, Jabaquara, Lapa e Ataliba Leonel.

Em Pinheiros, o atendimento terá restrições, embora a entidade não diga quais são. Em todo o país, a Associação Nacional dos Peritos Médicos Federais vistoriou 108 agências e liberou a volta ao trabalho em 87 delas.

Na segunda-feira, em mais um dia de impasse entre o INSS e os peritos por causa das medidas de prevenção contra o coronavírus, a maioria das pessoas não conseguiu ser atendida.

O motorista José Henrique Ferreira teve que se afastar do trabalho por problemas de saúde e ainda não voltou a trabalhar por causa da falta de atendimento no INSS.

O eletricista Valdeci Michenko tenta agendar uma consulta há meses e não consegue nenhuma informação por parte do órgão.

Em nota, o INSS admite que há um volume maior de ligações no telefone 135, por onde são feitos os reagendamentos, por causa da ausência dos médicos para a perícia na semana passada. O órgão disse que está atuando para fazer com que as demandas sejam redirecionadas entre as centrais para que o tempo de atendimento seja brevemente reduzido.