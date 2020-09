Guia do Ministério do Turismo sugere ao viajante levar copo próprio e mais máscaras

Viagens no pós-pandemia do novo coronavírus vão exigir itens novos na bagagem, como várias opções de máscaras para proteger boca e nariz e copos e canudos próprios. As sugestões estão no Guia do Viajante Responsável, lançado ontem pelo Ministério do Turismo

Além das medidas já conhecidas pelo público, como uso de álcool em gel, lavar sempre mãos e evitar aglomerações, o material pede também a higienização das bagagens e que o turista tenha seu próprio squeeze para evitar compartilhamento de água.

QUER RECEBER A EDIÇÃO DIGITAL DO METRO JORNAL TODAS AS MANHÃS POR E-MAIL? É DE GRAÇA! BASTA SE INSCREVER AQUI.

O Ministério do Turismo sugere ainda que o visitante faça seguro viagem e se informe sobre a localização dos hospitais próximos de onde ficará.

Outra dica é dar preferência aos passeios ao ar livre, mas mesmo assim usar máscaras. Para os locais fechados, a sugestão é manter sempre janelas abertas. O guia pode ser consultado clicando aqui.

O Ministério do Turismo criou também protocolos sanitários recomendados para 15 segmentos turísticos, como guias, agências, locadoras de veículos e acampamentos. Eles podem ser conferidos em www.turismo.gov.br/seloresponsavel/.

Retomada

Balanço divulgado pela Braztoa (Associação Brasileira das Operadoras de Turismo) mostra que 67% das operadoras de turismo disseram já vender pacotes para o primeiro semestre de 2021. A retomada gradual do setor aparece também em número de viagens para agosto e setembro, com vendas de viagens em 29% e 44%, respectivamente.

A taxa de cancelamentos também caiu, de 73% em julho para 30% em agosto. Entre os destinos mais procurados, a pesquisa da Braztoa aponta para o Nordeste, com Salvador (BA) e Porto de Galinhas (PE), enquanto no Sudeste figuram Angra dos Reis (RJ) e o interior de São Paulo. No exterior, os embarques mais vendidos são para Portugal, Itália, Cancún, Punta Cana, Orlando, Miami, Maldivas, Argentina e Peru.