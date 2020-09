Esta é a make que será tendência nesta primavera e você não pode deixar de conhecer

A primavera começa nesta terça-feira (22) e, além de lindas flores, ela trará uma novidade para as amantes de maquiagem. Segundo a marca Maybelline New York, uma make que será tendência nesta primavera e você poderá apostar com tranquilidade é a colorida.

.

A marca afirma, em seu blog, que os batons coloridos estarão com tudo. “A parte legal da trend é que os tons estão bastante democráticos e diversos, por isso, não precisa ter medo de sair do comum e experimentar uma cor mais ousada no visual”, explica.

.

A Maybelline New York também ensina como experimentar as makes coloridas. “Para seguir a vibe minimalista do momento, vale a pena apostar numa cor bem intensa (destaque especial para vermelho, roxo, rosa e azul) e deixar o restante do look mais neutro, sem cores fortes na sombra. Assim, a boca ganha o protagonismo na produção de um jeito leve e sutil”.

LEIA TAMBÉM