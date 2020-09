Espanha retoma isolamento com multas de R$ 3,8 mil

Moradores de seis distritos da cidade de Madri, na Espanha, amanheceram na segunda-feira (21) em novo regime de quarentena. Com alta de casos desde agosto, a capital espanhola retomou medidas de isolamento e moradores não poderão deixar seus bairros a não ser por razões essenciais como: trabalhar, levar seus filhos à escola e ir ao médico. Caso a medida seja descumprida, multas a partir de 600 euros (cerca de R$ 3,8 mil) estão previstas.

As novas medidas de restrição, que segundo o governo regional madrilenho devem durar pelo menos duas semanas, afetam mais de 850 mil pessoas, principalmente os moradores de bairros periféricos – ocupados pela população mais pobre e imigrante.

Durante o final de semana, os espanhóis ocuparam as ruas da cidade em protesto contra a nova resolução de quarentena. Segundo os moradores, as medidas são um retrato da “discriminação”.

Em entrevista ao jornal espanhol El País, o morador Alberto García criticou a regra. “Vai ver que não confinam bairros como Salamanca [mais ricos] porque essas zonas favorecem mais o governo [regional de Madri, comandado pelo direitista Partido Popular]”, disse.

Ainda segundo o El País, os casos de covid-19 reapareceram em Madri em meados de agosto, quando as pessoas retornaram das férias de verão após rebertura econômica e de fronteiras.

De acordo com dados oficiais, a Espanha é o país europeu com mais pacientes confirmados para coronavírus até o momento. Até ontem à tarde, eram 671 mil casos no total, sendo 2,9 mil nas últimas 24 horas.