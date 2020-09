Justiça do Rio decreta prisão preventiva de acusado de ataque à sede do Porta dos Fundos

A Justiça do Rio decretou a prisão preventiva de Eduardo Fauzi, acusado de arremessar coquetéis molotov dentro do prédio da produtora Ponta dos Fundos, na Zona Sul do Rio.

No entanto, o Tribunal de Justiça do Rio tem até o dia 30 deste mês para encaminhar um documento, traduzido para o Russo, pedindo da extradição de Fauzi.

Se não for enviado até a data, ele pode ser solto.

De acordo com a acusação do Ministério Público do Rio, o empresário teria assumido, com a ação, o risco de matar o vigilante, que estava na portaria do edifício no momento do crime, no dia 24 de dezembro de 2019.

Para o MP, a vítima podia ser vista pelo lado de fora da produtora e só não morreu porque teve reação rápida.

De acordo com a decisão do juiz Alexandre Abrahão, o crime foi praticado por motivo fútil e há risco à garantia da ordem pública caso o acusado seja mantido em liberdade.

O processo de extradição de Eduardo Fauzi foi iniciado pela Policia Federal no dia 04 de setembro, quando ele foi preso pela Interpol em um aeroporto da Rússia.

O empresário deixou o Brasil no dia 29 de dezembro e foi incluído na lista dos foragidos do país.

Na época do ataque à produtora, Fauzi alegou que os humoristas eram 'intolerantes' por conta do especial de Natal do canal Porta dos Fundos, intitulado "A primeira tentação de Cristo", que retrata Jesus como homossexual.