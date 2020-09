Egito faz descoberta inédita de 27 sarcófagos lacrados

Uma coleção de ao menos 27 sarcófagos intactos e lacrados foi encontrada no sítio arqueológico de Saqqara, a 32 quilômetros do Cairo, capital do Egito, informou o Ministério do Turismo e Antiguidades.

De acordo o ministro da pasta, Khaled El-Enany e Mustafa Waziri, secretário-geral do Conselho Supremo de Antiguidades, os caixões estavam enterrados 11 metros abaixo da superfície e devem ter ao menos 2.500 anos. Alguns, apesar de permanecerem no subsolo por milênios, mantêm as cores originais, diz o comunicado à imprensa.

Waziri, secretário de Antiguidades, disse que o número exato de caixões, bem como a identidade e títulos de seus proprietários, ainda não foram determinados, mas essas questões serão respondidas durante os próximos dias, conforme o trabalho de escavação prossiga.

Os objetos foram encontrados por partes. Já haviam sido localizados 13 deles no início do mês, mas, no domingo passado, mais 14 foram encontrados, o que fez com que o número subisse para 27 caixões.

“[É uma] descoberta muito emocionante”, afirma o ministro El-Enany em vídeo divulgado. “Acho que é apenas o começo”, diz ele, ao comparar o episódio atual com a localização do Cachette de Al-Assasif, a maior descoberta egípcia, com 30 sarcófagos.