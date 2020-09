Previsão do Tempo: Primavera começa com frio e chuva nesta terça em São Paulo

O frio continua nesta terça-feira (22), com uma frente fria agindo sobre São Paulo desde o fim de semana. O dia de amanhã marcará o fim do Inverno e a chegada oficial da Primavera, que chega às 10h31 no Hemisfério Sul.

A estação das flores começa, no entanto, com céu cinzento e chuva. Confira a previsão do tempo para amanhã, baseada em informações do Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas da Prefeitura São Paulo:

QUER RECEBER A EDIÇÃO DIGITAL DO METRO JORNAL TODAS AS MANHÃS POR E-MAIL? É DE GRAÇA! BASTA SE INSCREVER AQUI.

Nesta terça, uma área de baixa pressão atua sobre os médios e altos níveis da atmosfera, provocando instabilidade e chuvas em São Paulo. A chuva pode se estender da madrugada até a noite, com intensidades entre fraca e moderada.

A persistência das precipitações e dos ventos de quadrante sul em superfície causam mais um dia úmido e frio, com taxa de umidade do ar variando entre 75% e 98%.

Haverá pouca variação também de temperatura, com o dia começando e terminando gelado na capital. Na madrugada, pode ser registrada a mínima de 13ºC; os termômetros podem subir até a máxima de 16ºC ao longo do dia.