Poupatempo fez 1,3 milhão de atendimentos no primeiro mês de reabertura

O Poupatempo divulgou, nesta segunda-feira (21), dados sobre o atendimento nos postos desde o início da reabertura gradual, há um mês. Segundo o órgão, já foram realizados mais de 1,3 milhão de serviços.

Do total, 250 mil foram realizados de forma presencial. Entre os serviços mais buscados estão a emissão de RG, com 105 mil solicitações, e de CNH (Carteira Nacional de Habilitação), com mais de 40 mil pedidos.

QUER RECEBER A EDIÇÃO DIGITAL DO METRO JORNAL TODAS AS MANHÃS POR E-MAIL? É DE GRAÇA! BASTA SE INSCREVER AQUI.

Veja também:

Semana começa com teatro de graça no YouTube do Sesc São Paulo

Estudantes já podem voltar a pedir o Bilhete Único em São Paulo

Os demais atendimentos ocorreram de forma online, pelo site e aplicativo oficiais do Poupatempo. De forma digital, é possível fazer o licenciamento de veículos, pagamento do IPVA e emitir documentos como Carteira de Trabalho e Atestado de Antecedentes Criminais.

Os postos presenciais do Poupatempo permitem apenas o atendimento com agendamento prévio. A capacidade foi reduzida a 30% e o uso de máscara é obrigatório durante toda a permanência no local. Informações sobre os postos e serviços disponíveis podem ser acessadas no site oficial.