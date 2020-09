Planetários celebram a chegada da primavera com sessão virtual

Planetários de todo o Brasil se juntarão nesta terça-feira (22) em sessão virtual para dar boas-vindas à primavera, estação que antecipa o verão e é celebrada pela chegada das flores. Em transmissão ao vivo pelo YouTube, astrônomos e especialistas vão explicar ao público quais mudanças ocorrem no planeta a partir do equinócio da estação.

O evento, que está marcado para às 10h, no horário de Brasília, terá duração de 30 minutos e terminará no exato momento em que a primavera começará no hemisfério sul, exatamente às 10h31.

“Quando você vai ao planetário, geralmente vê [vídeos] sobre o céu da sua cidade. Nessa sessão, vamos ver o céu do Brasil”. disse o presidente da ABP (Associação Brasileira de Planetários), José Roberto de Vasconcelos em entrevista à Agência Brasil.

“É como se estivesse ao ar livre olhando para o céu. A função do planetário – embora ele possa apresentar vários tipos de conteúdos diferentes – é fazer um simulação do céu.”

Segundo Vasconcelos, com mais de 100 planetários fixos e móveis, o Brasil é o segundo país com o maior número de locais destinados ao céu em todo o hemisfério sul. Nas Américas, é o segundo maior número, logo atrás dos Estados Unidos. O presidente da ABP disse à Agência Brasil que a ideia da exibição virtual foi motivada pela saudade de receber visitantes.

“Nós, que trabalhamos nesses ambientes, os chamados planetaristas, estávamos com uma saudade enorme de atender as pessoas, de mostrar nosso conteúdo. Nos planetários, produzimos nosso próprio conteúdo e são espaços voltados para a educação. Surgiu uma ideia de fazer algo virtual de planetário só para matar a saudade. Decidimos aproveitar que setembro tem o equinócio de primavera e, por meio da ABP, reunir planetaristas do Brasil todo”, conta Vasconcelos.

A sessão poderá ser acompanhada pelo canal da ABP no YouTube.

La Niña promete mudar o clima na Primavera

A primavera, que durará até às 7h02 do dia 21 de dezembro, também será acompanhada pelo o fenômeno oposto ao El Niño: a La Niña. Ele será marcado pela queda anormal de temperatura do Oceano Pacífico, que modifica também o padrão de chuva e de temperatura de diversas regiões.

Na Colômbia e Austrália, as precipitações se tornam abundantes e podem causar enchentes. Em contrapartida, para Argentina, Chile, Peru, Paraguai e Equador, a época é sinônimo de menos chuvas.

No Brasil, em virtude da extensão territorial, os impactos são diversos. No Nordeste, significa mais chuvas, enquanto no Sul representa seca. Já nas regiões Sudeste e Centro-Oeste, os efeitos são imprevisíveis, afirmam meteorologistas. publimetro