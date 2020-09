Número de casos e mortes da covid-19 voltou a subir na última semana; veja balanço de segunda-feira

Nas últimas 24 horas, o Brasil registrou números bastante reduzidos de novos casos e mortes pela covid-19. Em geral, os menores aumentos nos dados do novo coronavírus no Brasil são registrados no final de semana, na segunda-feira ou mesmo às terças, por conta da menor notificação em sábados e domingos.

Nesta segunda-feira (21), foram 13.439 novas infecções pela covid-19, bem como 377 óbitos. Com estes números, o país chega ao total de 4.558.068 casos e 137.272 mortes.

A porcentagem de pacientes da covid-19 que vão a óbito segue estável há uma semana, em 3%; já as taxas de mortalidade e incidência, que representam o número de óbitos e infecções a cada 100 mil habitantes, continuam subindo.

Ainda, na última semana (entre 13 e 19 de setembro), o Brasil registrou aumento em casos e óbitos em relação à semana anterior, o que pode significar uma nova aceleração do crescimento da doença no país.

Enquanto isso, São Paulo continua sendo o Estado mais afetado pelo novo coronavírus, com 937 mil casos e 33,9 mil mortes.