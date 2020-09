Pasta de Damares segue governo dos EUA e pede suspensão de filme da Netflix

O Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos pediu ao serviço de streaming Netflix que suspendesse a exibição do longa francês Cuties (Mignonnes, 2020) e investigasse sua distribuição no Brasil.

A pasta chefiada por Damares Alves alega que o filme possui "conteúdo pornográfico envolvendo crianças".

O movimento do governo brasileiro ocorre após ações similares iniciadas nos Estados Unidos, onde a discussão sobre Cuties ocorre há semanas.

No último dia 11, um senador republicano enviou carta para a Procuradoria-Geral dos EUA exigindo investigações sobre a obra, acusando-a de "sexualizar jovens garotas", e criticando a Netflix por hospedá-la em sua plataforma.

A carta do parlamentar Ted Cruz menciona cenas de dança que "simulam atividades sexuais" e um trecho onde há "exposição do peito nu de um menor de idade".

No Brasil, o pedido foi emitido pelo ministério de Damares por meio do secretário Maurício Cunha, da Secretaria Nacional de Direitos da Criança e do Adolescente.

Em comunicado, o órgão diz que "o filme apresenta pornografia infantil e múltiplas cenas com foco nas partes íntimas das meninas enquanto reproduzem movimentos eróticos durante a dança, se contorcem e simulam práticas sexuais." Segundo Cunha, "o roteiro pode levar à normalização da hipersexualidade das crianças em produções artísticas".

Além da suspensão do filme no país, o governo pede a apuração da responsabilidade pela oferta e distribuição do conteúdo, destacando que o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) prevê como crime o ato de “vender ou expor à venda, vídeo ou outro registro que contenha cena pornográfica envolvendo criança e adolescente, punível com reclusão de 4 a 8 anos e multa”.

Sinopse

Cuties é um filme francês com classificação indicativa para 16 anos. Ele é dirigido pela cineasta islâmica e negra Maïmouna Doucouré, que diz ter se baseado em suas próprias experiências enquanto jovem.

O longa é protagonizado por uma criança de 11 anos, negra, de religião muçulmana, que encontra-se frustrada com as rígidas regras de conduta e castidade de sua família, e com problemas entre seus pais – para a surpresa de sua mãe, o pai havia decidido adicionar uma segunda esposa ao núcleo familiar.

A personagem principal, interpretada pela atriz de 14 anos Fathia Youssouf, acaba encontrando um grupo de garotas que integram uma companhia de dança. Ela vê, nas performances, uma chance de livre expressão, e começa a participar do grupo.

No entanto, as crianças, influenciadas por programas de televisão e videoclipes sensuais, acabam adotando figurinos e passos de dança cada vez mais sensuais e menos apropriados para sua idade.

Sobre os boicotes e pedidos de suspensão sofridos nos Estados Unidos, a Netflix defendeu, na semana retrasada, que o longa é um "comentário social contra a sexualização das crianças. É um filme premiado com uma poderosa história sobre a pressão que jovens garotas encaram nas mídias sociais e na sociedade em geral ao crescerem – e nós encorajamos todos que se importam com estes importantes problemas a assistirem o filme".