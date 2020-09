Ministério da Educação autoriza curso de Direito da Unifesp

O Ministério da Educação autorizou a abertura do curso de Direito na Universidade Federal de São Paulo, pela Portaria SERES/MEC nº 272 de 17 de setembro de 2020, publicada na última sexta-feira (18) no Diário Oficial da União. A sede será na Escola Paulista de Política, Economia e Negócios (Eppen/Unifesp), no campus Osasco.

Leia mais:

EUA: Carta com veneno é enviada para Donald Trump na Casa Branca

QUER RECEBER A EDIÇÃO DIGITAL DO METRO JORNAL TODAS AS MANHÃS POR E-MAIL? É DE GRAÇA! BASTA SE INSCREVER AQUI.

"A abertura do curso de Direito da Unifesp representa uma conquista social importante por diversas razões. Em primeiro lugar, é a primeira abertura de um curso de Direito por uma instituição pública na Região Metropolitana de São Paulo desde 1827 (ano de fundação da Faculdade de Direito da USP, no Largo São Francisco, o que certamente contribuirá para o atendimento da alta demanda existente por cursos desse perfil", diz Alvaro Pereira, docente de Direito da instituição.

Nas próximas semanas serão realizadas reuniões envolvendo as instâncias responsáveis para definição dos encaminhamentos, com vistas à implementação do curso. Assim que disponíveis, as novas informações serão divulgadas na aba “Graduação” do site da universidade.