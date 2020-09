Estudantes já podem voltar a pedir o Bilhete Único em São Paulo

Estudantes já podem voltar a pedir o Bilhete Único para pagar metade do preço da passagem no transporte público da capital paulista.

Desde o dia 23 de março, a comercialização da meia tarifa para estudantes está suspensa com base no Decreto Nº 59.283, de 16 de março de 2020, que determina a interrupção gradual das aulas na rede pública municipal de ensino.

As cotas, no entanto, só serão liberadas para alunos de instituições de ensino que retomarem as aulas presenciais.

É possível receber o documento em casa mediante o pagamento das taxas de envio. O pedido do bilhete único pode ser feito no site: https://sptrans.documentodoestudante.com.br/