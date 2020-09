Detran lança programa de capacitação e regularização de motofretista

O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), anunciou nesta segunda-feira (21) o lançamento do programa Motofretista Seguro. O projeto visa ajudar na regularização de documentos e capacitação de profissionais, além de opções de crédito e financiamento.

O programa é coordenado pelo Detran.SP e será financiado com recursos de multas. Segundo o governo estadual, a pandemia trouxe um aumento expressivo de motofretistas para prestar serviços de entrega no estado. O surgimento do programa busca oferecer condições melhores e mais seguras de trabalho para os profissionais.

“A cultura da educação de trânsito vai nortear nossas políticas com valorização, reconhecimento e investimento em fiscalização”, afirmou o diretor-presidente do Detran.SP, Ernesto Mascellani Neto.

Para participar, motofretistas deverão regularizar a situação da CNH e se inscrever no site do programa. É preciso ter ao menos 21 anos e exercer atividade remunerada na área. Entre as vantagens estão benefícios na compra de itens de segurança e EPIs (equipamentos de proteção individual).

Profissionais poderão ter acesso a crédito no Banco do Povo de até R$ 3 mil para compra de equipamentos ou até R$ 8,1 mil para compra de motocicleta. Empresas parceiras poderão oferecer condições especiais para financiamentos.