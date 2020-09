Programação neurolinguística ajuda a melhorar os negócios, diz psicólogo

Psicólogo italiano Francesco Pellegatta conta como utiliza a neurolinguística para melhorar os negócios.

Como você usa a PNL (Programação Neurolinguística) para ajudar empreendedores?

Ela é uma técnica de aprendizagem rápida. É possível estudar uma empresa que está tendo sucesso para poder replicar a estratégia. Nos cursos, ensino como extrair essas estratégias e personalizá-las. O ponto de vista da Programação Neurolinguística é que o resultado positivo de uma empresa é replicável.

Isso vale para qualquer tamanho de empresa?

Vale desde o pequeno empreendedor até a multinacional. Nos Estados Unidos, a técnica é muito utilizada para grandes empresas. O que dificulta às vezes o acesso à Programação Neurolinguística é o investimento. Pessoas acham que não vale investir em conhecimento, mas em propaganda. Mas se a propaganda não está alinhada com seu produto, na verdade o dinheiro é só um gasto.

Como vê a nova era de consumo pós-pandemia? O que o empreendedor deve ficar atento?

O que percebi é que as pessoas estão pensando mais antes de fazer qualquer tipo de compra. É importante que as empresas invistam realmente em receber o cliente, mesmo online, no pós venda, por exemplo. Elas precisam investir em simplificar a vida do consumidor.

O que fizeram as empresas que saíram bem dessa crise?

Na Europa, as empresas que mais conseguiram resultados foram as flexíveis. Muitas criaram produtos para se manter vivas. Mas as que seguraram mais, que fizeram estratégia qualificada, criaram produto mais indicado para essa época e conseguiram resultado melhor. As que só queriam vender, vão pagar o preço.

Para quem quer investir ou se recuperar, quais as dicas?

O que vi que funciona muito bem é encontrar uma fatia do mercado, um nicho específico. Investir em produtos artesanais e menos industrializados, produzindo de casa, por exemplo, é ótima ideia. As pessoas precisam ser mais flexíveis agora, se perguntarem no que sou bom e o que gosto de fazer.

Para quem está procurando emprego, que funcionário o mercado está procurando?

As empresas estão mais criteriosas. Muitas estão reduzindo pessoal. São valorizadas as pessoas que conseguem demonstrar mais vontade de aprender algo novo e melhorar. As pessoas colocam no currículo informações acadêmicas, mas esquecem de adicionar o que fazem para melhorar. A carta de apresentação é um bom espaço para essa parte. Se sou do RH, gostaria de saber como a pessoa enfrentou esse momento difícil.

O autoconhecimento ajuda a se recolocar?

Acho que é fundamental. Se nem eu me conheço e nem sei o que quero fazer, o que sinto paixão, como convencer outras pessoas que sou bom funcionário?

Que perguntas devo me fazer?

As perguntas não precisam ser tão filosóficas. O que estou fazendo que me deixa mais feliz? Ou o que me deixa mais triste? O que estou fazendo para mudar minha vida? Se perguntar mais não o que sou, mas o que faço na prática no dia a dia.