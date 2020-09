Furto e vandalismo em semáforos de São Paulo crescem 106% em 2020

O número de furtos e vandalismo em semáforos da cidade de São Paulo cresceu 106% em 2020. Entre janeiro e agosto deste ano, a capital paulista registrou 2.800 ocorrências desses tipos, com 1.958 casos no mesmo período de 2019.

QUER RECEBER A EDIÇÃO DIGITAL DO METRO JORNAL TODAS AS MANHÃS POR E-MAIL? É DE GRAÇA! BASTA SE INSCREVER AQUI.

Nos oito primeiros meses do ano, 258 quilômetros de cabos elétricos foram reinstalados em equipamentos roubados ou vandalizados. Para ter uma noção, com essa distância, é possível ir de São Paulo até Cananéia, no litoral sul paulista.

Um semáforo vandalizado pode afetar o funcionamento de até cinco cruzamentos em uma mesma região. Vale ressaltar que a cidade de São Paulo tem o maior número de sinais do país, com 6.570 cruzamentos e travessias.

Para minimizar o volume das ocorrências, a CET (Companhia de Engenharia de Tráfego) tem feito o alteamento dos controladores semafóricos, a concretagem e soldagem das tampas das caixas de passagem da fiação, bem como das janelas de inspeção das colunas semafóricas.

Ao flagrar um ato criminoso, a população pode denunciar pelos telefones 190 ou 156.