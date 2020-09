Preço não assusta brasileiro na hora de comprar smartphone

Em casa por mais tempo por conta da pandemia do novo coronavírus e sem gastos com restaurantes e viagens, o brasileiro viu nos celulares de alta tecnologia o objeto de desejo ideal para se auto presentear.

A análise é do diretor de negócios da consultoria de mercado GfK, Fernando Baialuna, com base nos últimos dados de consumo verificados pela empresa no país. De acordo com a GfK, os celulares ficaram em média 40% mais caros neste ano. Mesmo assim, a procura por modelos de mais de R$ 3 mil saltou 175% na comparação entre a primeira semana de agosto de 2019 e 2020.

Baialuna conta que o comportamento no Brasil se assemelha ao que foi observado na China, do aumento de pessoas que se auto presenteiam após o pior momento da crise. “É a compra de indulgência, em que a pessoa acha que merece um presente. A pandemia mudou a percepção do que é essencial ou supérfluo. O celular é um símbolo de mobilidade, de estar conectado a todo momento”, afirma.

Os balanços das grandes empresas do setor confirmam a tendência verificada pela GfK. A Xiaomi, por exemplo, anunciou que as vendas de smartphones premium nos mercados internacionais aumentaram 99,2% no segundo trimestre na comparação com 2019, mesmo com os preços médios de venda subindo 11,8% no período. Já a Apple disse ter aumentado em 12% o faturamento no segundo trimestre também em relação ao mesmo período de 2019.

De acordo com a GfK, o aumento nos valores dos aparelhos é motivado no Brasil pela alta do dólar. Para a Black Friday, no próximo dia 27 de novembro, a tendência é de poucos descontos. “Por conta da atual circunstância, o varejo não deve abrir mão dos valores, mas virá com facilidades de pagamento”, diz Baialuna.

Valor médio dos smartphones

Março

2019 – R$ 1.098

2020 – R$ 1.330 (início da quarentena)

Maio – Dia das Mães

2019 – R$ 1.020

2020 – R$ 1.194

Agosto – Dia dos Pais

2019 – R$ 968

2020 – R$ 1.359

40% foi o aumento de preço na configuração mais vendida de celular

Relevância dos celulares de mais R$ 3.000 nas vendas gerais do aparelho

2019 – 12%

2020 – 23%

Fonte: GfK