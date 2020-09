Os protocolos sanitários do TSE para as eleições municipais de 2020

Tudo bem se você ainda não decidiu em quem votar para prefeito e vereador, pois as campanhas nem começaram. Mas se há algo que você já pode saber é como será o dia de votação nestas eleições municipais que ocorrerão sob o impacto da pandemia do novo coronavírus.

O primeiro turno está marcado para daqui dois meses, em 15 de novembro, e essa já é uma das mudanças. As eleições estavam agendadas para outubro, mas os prazos – não só da votação, mas de quase todo o calendário eleitoral –, tiveram de ser empurrados para frente.

Outra alteração importante está no rito de votação, que poderá ser cumprido por até 148 milhões de brasileiros e ganhou protocolos sanitários para evitar aglomerações e a contaminação pela covid-19.

Todas as seções terão álcool gel para que os eleitores higienizem as mãos duas vezes, antes e depois da votação. As urnas eletrônicas não serão higienizadas para não danificar o equipamento. Os mesários receberão máscaras, protetor facial (que deve ser usado durante todo o tempo de votação) e álcool gel individual.

Segundo o TSE, a principal mensagem é para que o eleitor use máscara desde o momento em que sair de casa, evite contato com outras pessoas e vote da forma mais ágil possível, sem prolongar a permanência no local de votação. O tribunal também vai tornar mais fácil a justificativa de ausência. Os eleitores que não estiverem no seu domicílio eleitoral poderão fazer a justificativa pelo app E-Título, sem se deslocar para uma seção.

“O cuidado com a saúde é muito importante. E o direito de votar e ajudar a escolher o rumo da sua cidade pelos próximos quatro anos vem logo em seguida. Convocamos os eleitores a participar desse momento relevante para a democracia com muita responsabilidade, tomando todos os cuidados sanitários”, afirmou o ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) e presidente do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), Luís Roberto Barroso.

Neste ano, 700 mil candidatos devem se lançar nas eleições, segundo estimativa do TSE. Em 2016, foram 480 mil candidatos. O aumento, na visão do tribunal, será provocado pelo fim das coligações na disputa para o cargo de vereador.

Caminho até a urna

Eleições em novembro terão rito diferente do habitual para evitar aglomerações e a contaminação pela covid-19

1˚ turno: 15/11

2˚ turno: 29/11 (onde houver)

Depois de respeitar o distanciamento na fila do lado de fora da seção, entre e se posicione de frente para a mesa Exiba seu documento oficial com foto para o mesário a uma distância que ele consiga ler. Espere que ele leia o seu nome em voz alta e confirme a sua identidade Guarde seu documento e higienize as mãos com álcool gel. Com sua própria caneta, assine o caderno Siga para a cabine de votação. Não use qualquer produto para higienizar a urna, apenas digite os números dos seus candidatos e confirme Depois de votar, higiene as mãos novamente com álcool gel e saia da seção. Evite permanecer no local

Horário estendido

Em função da pandemia, a seções serão abertas uma hora mais cedo e funcionarão das 7h às 17h. O período entre 7h e 10h será preferencial para os idosos.

Dicas para o eleitor

• Saia de casa com a máscara;

• Limpe as mãos com álcool gel antes e depois de votar

• De preferência, leve sua própria caneta

• Se possível, não leve crianças e acompanhantes

• Confira seu local de votação

• Nos locais de votação, não é permitido se alimentar, beber ou fazer qualquer atividade que exija a retirada da máscara

• Mantenha a distância mínima de 1 metro e evite contato físico com outras pessoas

• Se tiver febre no dia da votação ou se teve covid-19 nos 14 dias antes da eleição, fique em casa

• Não esqueça a “cola” com o número dos seus candidatos

• Permaneça no local de votação apenas pelo tempo suficiente para votar

• Não deixe para votar na última hora