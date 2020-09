Nenhuma meta ambiental foi cumprida por países, mostra relatório da ONU

Do combate à poluição até a conservação dos recifes de corais. Segundo o novo relatório publicado pela ONU (Organização das Nações Unidas), nada do que foi combinado foi cumprido nos últimos dez anos pelos países que, em 2010, concordaram em direcionar seus olhares à proteção do meio ambiente.

O estudo publicado ontem pela entidade foi baseado em indicadores ambientais compartilhados pelos países compromissados e tem como objetivo acompanhar o engajamento mundial na preservação da natureza até 2050 – ano limite para as mudanças acordadas na conferência do clima no Japão.

QUER RECEBER A EDIÇÃO DIGITAL DO METRO JORNAL TODAS AS MANHÃS POR E-MAIL? É DE GRAÇA! BASTA SE INSCREVER AQUI.

Através do Global Biodiversity Outlook 5, título da publicação, a entidade afirma que apesar do progresso em algumas áreas, habitats naturais de animais continuaram a desaparecer ao longos dos anos, ameaçando ainda mais espécies em risco de extinção.

Das 20 metas propostas há 10 anos, o relatório afirma que apenas seis foram parcialmente alcançadas. Dentre elas estão: proteção de áreas terrestres e águas (17%); proteção dos habitats marinhos (10%) e conservação de biodiversidade vital (44%).

De acordo com a ONU, o mundo natural e selvagem está se “deteriorando” e a omissão dos países em meio ao acordo de Paris, agrava os objetivos de um desenvolvimento sustentável.

“Os sistemas vivos da Terra como um todo estão sendo comprometidos. E quanto mais a humanidade explora a natureza de maneiras insustentáveis ​​e prejudica suas contribuições para as pessoas, mais prejudicamos nosso próprio bem-estar, segurança e prosperidade”, disse a chefe de biodiversidade da ONU, Elizabeth Maruma Mrema.

O documento divulgado ontem é o terceiro publicado no intervalo de uma semana por organizações envolvidas no debate sobre o clima no planeta. Na quinta-feira passada, a ONG WWF (World Wide Fund for Nature) alertou que em 50 anos, o mundo perdeu cerca de 68% das espécies selvagens. Nas Américas, a perda foi de 94% da fauna.