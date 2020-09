Demissões superam contratações entre mulheres em 2020

A reabertura de alguns setores da economia voltou a trazer esperança para quem procura emprego. Só que para as mulheres, o retorno ao mercado de trabalho está mais difícil. As informações são da repórter Maira Di Giaimo, da Rádio Bandeirantes.

Nos últimos meses, o número de mulheres demitidas é maior do que o de contratadas em várias regiões do País. É o que aponta um levantamento realizado a partir dos dados do CAGED, cadastro federal vinculado à secretaria especial de previdência e trabalho.

Bianca Rapini está desempregada desde o final do ano passado e quer voltar a trabalhar. O marido teve redução de salário por causa da pandemia e a renda da família foi muito impactada. Mas com as escolas fechadas, ela é obrigada a ficar em casa para cuidar dos filhos, o que torna impossível a recolocação.

Na cidade de São Paulo, o saldo entre demissões e contratações voltou a ficar positivo para os homens desde junho. Já para as mulheres, o último balanço divulgado, referente ao mês de julho, ainda revela que houve 6.205 demissões a mais do que admissões.

Um dos motivos, segundo a Coordenadora-Geral de Cadastros, Identificação Profissional e Estudos do Ministério da Economia, é o efeito da pandemia nos diferentes setores.

Mariana Eugênio destaca que as áreas que mais empregam mulheres, foram muito afetadas, mas com a retomada econômica, as oportunidades de emprego, aos poucos, voltam a surgir para as mulheres.

Depois de um ano desempregada, Michelle Bisto finalmente conseguiu uma vaga de emprego como operadora de caixa em um supermercado.

Já as mães que não tem com quem deixar os filhos, terão que aguentar mais um pouco para poder voltar a trabalhar. O retorno das aulas presenciais no estado de São Paulo está previsto para o dia 7 de outubro.

Confira a reportagem no Bora SP: