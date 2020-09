Projeto de Lei possibilita recarga do Bilhete Único em supermercados e poupatempos

Um Projeto de Lei que possibilita a recarga do bilhete único em supermercados, poupatempos e subprefeituras está em tramitação na Câmara Municipal de São Paulo.

O autor da proposta, vereador Toninho Paiva (PL), diz que o projeto visa facilitar o deslocamento da população, principalmente os idosos. Hoje, o usuário do sistema de transporte precisa ir até uma empresa de ônibus ou terminal para recarregar o bilhete único.

À Rádio Bandeirantes, Toninho Paiva disse que, com a aprovação na Câmara e a sanção do prefeito, as pessoas poderão carregar o cartão em locais próximos de casa.

O projeto está no Plenário da Câmara para ser votado em primeiro turno. A expectativa do vereador Toninho Paiva é que na semana que vem a matéria seja aprovada nos dois turnos, seguindo depois para sanção do prefeito Bruno Covas (PSDB).

O vereador ressaltou que, em conversa com alguns parlamentares, o projeto deve passar sem dificuldades na Casa.