Previsão do tempo: céu nublado e chuva neste fim de semana em São Paulo

A chegada de uma frente fria no fim deste mês já começa a mudar o tempo na cidade de São Paulo e leste paulista. O calor e sol forte dos últimos dias começa a dar lugar a um céu muito mais acinzentado, com temperaturas mais frescas e maiores chances de chuva, para aliviar a secura do ar na capital.

Confira a previsão do tempo para este final de semana, baseada em informações do Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas da Prefeitura de São Paulo:

Sábado (19)

Amanhã, a entrada de um sistema pré-frontal começa a mudar o tempo, mas ainda haverá sol durante o dia. A madrugada será morna, com mínima prevista para 18ºC, e as temperaturas podem atingir até 30ºC nas horas de maior aquecimento.

Os percentuais mínimos de umidade do ar ficam próximos dos 30%. O calor e a aproximação de uma nova frente fria devem provocar pancadas isoladas de chuva no período da noite e madrugada sobre a capital e região metropolitana.

Domingo(20)

O ultimo dia do fim de semana será marcado por chuvas de baixa intensidade, distribuídas de forma intermitente durante todo o dia. A madrugada começa chuvosa e fria, com mínima de 15ºC.

O tempo fechado não permite que as temperaturas chuvam consideravelmente, e a máxima não deve superar os 18ºC. Os índices de umidade do ar estarão elevados e acima dos 60%, trazendo alívio ao forte calor dos últimos dias.

As simulações mais recentes indicam que as precipitações diminuem de intensidade a partir do fim da tarde para a noite, mas o tempo segue instável no início da próxima semana, inclusive com declínio das temperaturas.