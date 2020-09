Justiça determina que Flordelis use tornozeleira eletrônica

A juíza Nearis dos Santos Carvalho Arce, da 3ª Vara Criminal de Niterói, determinou nesta sexta-feira (18), que a deputada federal Flordelis dos Santos de Souza passe a usar tornozeleira de monitoramento e mantenha recolhimento domiciliar noturno entre as 23h e as 6h.

A deputada poderá sair durante o dia para cumprir atos relacionados ao exercício do mandato parlamentar e das funções legislativas.

A parlamentar é acusada de ser a mandante da morte do marido, Anderson do Carmo. O crime ocorreu em junho de 2019, em frente à residência do casal.

Ela é uma entre 11 pessoas denunciadas pelo Ministério Público do Rio de Janeiro como envolvidos no homicídio, incluindo sete dos filhos do casal, entre adotivos e biológicos de Flordelis.

Procurada pela reportagem da BandNews FM, a defesa informou que irá recorrer da decisão quando for intimada.