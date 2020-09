Caixa abre mais de 700 agências para saque do auxílio emergencial e FGTS neste sábado

A Caixa Econômica Federal vai abrir mais de 700 agências neste sábado (19) para o pagamento do auxílio emergencial e do saque emergencial do FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Serviço).

O atendimento será entre 8h e 12h. O auxílio emergencial poderá ser sacado por beneficiários nascidos em janeiro. De acordo com a Caixa, 3,9 milhões de pessoas vão receber o dinheiro. Já o saque do FGTS pode ser feito pelos trabalhadores nascidos em maio.

Os endereços das agências que vão abrir em todo o país estão no site http://www.caixa.gov.br/agenciasabado