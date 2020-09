Anvisa autoriza mais mil voluntários para teste de vacina da Pfizer

A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) autoriza que mais mil voluntários participem da fase 3 do estudo clínico da vacina da farmacêutica Pfizer e da empresa alemã BioNTech. Com isso, o país terá 2 mil voluntários na última etapa de testes do imunizante contra a covid-19.

O perfil dos voluntários permanece o mesmo, mas a faixa etária foi ampliada – a idade mínima passa de 18 anos para 16 anos. Os centros de testagem serão mantidos na Bahia e em São Paulo.

Em agosto, resultados preliminares indicaram que a vacina induziu uma resposta imune "robusta" e não teve efeitos colaterais graves em voluntários adultos. A Pfizer já concordou em vender 100 milhões de doses de sua vacina ao governo dos Estados Unidos, oferecendo uma opção de compra de mais 500 milhões.

