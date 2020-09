Wuhan volta a receber voos internacionais após oito meses em pausa

A cidade de Wuhan, na China, recebeu seu primeiro voo internacional em oito meses nesta quinta-feira (17). O centro urbano localizado na província de Hubei foi o primeiro epicentro da pandemia do novo coronavírus (Sars-Cov-2), que se espalhou globalmente a partir de fevereiro.

O voo que pousou na manhã de hoje na cidade pertence à companhia aérea sul-coreana T'Way, levando cerca de 60 passageiros vindos de Incheon, na costa oeste da Coreia do Sul. A empresa pretende manter a rota funcionando com um voo por semana.

Para desembarcar em Wuhan, passageiros precisam apresentar um teste negativo para a covid-19, feito em até 72 horas antes do embarque. Imagens divulgadas pela emissora pública CCTV mostram todos os passageiros usando máscaras, e policiais e agentes trajando vestimenta completa de proteção.

A China, com exceção de Wuhan, ainda mantém suas fronteiras fechadas para estrangeiros em viagens não essenciais. Aqueles que podem viajar para o território chinês, precisam cumprir uma quarentena obrigatória de 14 dias.

Em 23 de janeiro, Wuhan e diversas outras cidades da província de Hubei começaram a viver um lockdown muito restritivo para tentar impedir a disseminação da doença. O relaxamento das medidas, de maneira bastante lenta, começou a ocorrer no dia 24 de março na província e em 28 do mesmo mês em Wuhan, após o controle da pandemia e das transmissões locais.

Conforme dados do Centro Universitário Johns Hopkins, a província é até hoje a mais atingida pelo novo coronavírus, registrando 68.139 dos 90.262 casos da doença no país. Hubei também é a que tem mais mortes, com 4.512 das 4.736 vítimas da Covid-19.