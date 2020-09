Vídeo: idoso confunde máquina de sorvete com dispensador de álcool gel

Essa semana, um vídeo de um idoso ‘higienizando’ as mãos com sorvete viralizou no Twitter.

No vídeo, o homem (que não teve a identidade revelada), entra em uma loja de conveniência de um posto de gasolina e dirige-se até uma máquina de sorvetes do tipo raspadinha. Em seguida, ele dispensa o alimento nas mãos e espalha.

Gravado por uma câmera de segurança, o episódio insólito despertou a compaixão de diversos internautas, que acham que o idoso – apesar de atrapalhado – agiu de boa fé, por estar usando máscara e buscar o álcool gel.

Confira o vídeo abaixo: