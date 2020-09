Primavera traz umidade e alivia calor em São Paulo; veja previsões para a estação

Às 10h30 do dia 22 de setembro, começa oficialmente a estação da primavera no Brasil. Embora tradicionalmente a passagem do inverno para a primavera traga maior calor, este ano atípico começará com uma leve frente fria em diversas áreas do país.

Com esta mudança, pode-se esperar chuva, porém sem volumes expressivos de água no sudeste. Segundo o Climatempo, em vez de precipitação ampla e generalizada, a cidade de São Paulo – que lida com ar muito seco nos últimos dias – terá aumento na taxa de umidade e algum alívio no calorão.

Esta mudança serve para limpar e melhorar a qualidade do ar que respiramos, prejudicado pela poluição das cidades e também pela fumaça vinda de queimadas na Amazônia e no Pantanal.

A frente fria entra no dia 19 pelo sul do país, e sobe pelo litoral paulista até o Rio de Janeiro entre 20 e 21 de setembro. No entanto, quedas muito acentuadas de temperatura ficarão restritas ao Sul do Brasil, enquanto o Sudeste terá alguns dias mais frescos. O calor que continua forte no mês de setembro deve se dissipar, e há previsão de um mês de novembro com temperaturas abaixo da média neste ano.

O mês de outubro deverá ser o mais chuvoso entre os três da estação. Em novembro, a chuva deixa São Paulo e parte para os Estados de Minas Gerais e Espírito Santo. Em geral, esperam-se valores de precipitação dentro da média.