Previsão do Tempo: São Paulo continua quente nesta sexta-feira

Até sábado (19), o tempo continuará quente e seco em São Paulo. Um bloqueio atmosférico mantém os índices de umidade do ar baixos e as temperaturas em alta até o fim do mês, quando uma frente fria virá do Sul para mudar o cenário climático no litoral paulista.

Confira a previsão do tempo do Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas da Prefeitura de São Paulo para esta sexta-feira (18):

Na sexta-feira o tempo não se modifica em São Paulo. Madrugada com poucas nuvens, termômetros por volta dos 18°C e amanhecer com predomínio de sol.

A máxima chega aos 30°C nas horas mais quentes do dia, enquanto os menores valores de umidade oscilam em torno dos 27%. Não há previsão de chuvas, mesmo com a chegada da brisa marítima no fim da tarde.

Essa condição dificulta a dispersão dos poluentes e facilita a propagação de queimadas e incêndios, o que vai prejudicar ainda mais a qualidade do ar.