Prefeitura de SP libera aulas presenciais no ensino superior e atividades extracurriculares nas escolas em outubro

O prefeito de São Paulo, Bruno Covas (PSDB), anunciou nesta quinta-feira (17) que escolas da rede pública e privada poderão reabrir para atividades extracurriculares a partir do dia 7 de outubro.

A reabertura é opcional, respeitando os protocolos elaborados pelo governo do estado contra a covid-19. Já a decisão sobre a volta às aulas nas escolas de ensino infantil, fundamental e médio segue indefinida. O prefeito afirmou que deve aguardar até o dia 3 de novembro, após o fim do inquérito sorológico.

No plano de reabertura do governo estadual, a volta às aulas está prevista para 7 de outubro se 80% da população estiver na fase amarela do Plano SP por 28 dias. No entanto, a prefeitura da capital paulista decidiu adiar o retorno.

No ensino superior, a administração municipal anunciou a volta às aulas presenciais a partir da mesma data. "Não tem mais sentido, com os dados que nós temos, continuar a proibir o ensino superior na cidade de São Paulo", disse Covas.

Os dados do ensino superior correspondem ao inquérito sorológico feito com adultos, que apontou que 13,9% tem anticorpos da covid-19 na capital. Desses, 40% são assintomáticos.

Já o inquérito sorológico feito com crianças das redes pública e privada mostra que mais de 244 mil alunos já tiveram contato com o vírus, sendo 66% assintomáticos. A terceira fase do levantamento apontou que 16,5% dos estudantes tem anticorpos do novo coronavírus.