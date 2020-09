Polícia prende o número 1 na lista de procurados do Ministério da Justiça

Foi preso no interior de São Paulo, nesta quinta-feira (17), o número 1 da lista de bandidos procurados no site do Ministério da Justiça.

Luciano Castro de Oliveira, conhecido como “Zequinha”, estava escondido na cidade de Tejupá, na região de Avaré.

QUER RECEBER A EDIÇÃO DIGITAL DO METRO JORNAL TODAS AS MANHÃS POR E-MAIL? É DE GRAÇA! BASTA SE INSCREVER AQUI.

Veja também:

Caixa começa a pagar parcela de R$ 300 do auxílio emergencial

INSS: 122 agências da Previdência Social reabrem nesta quinta em SP

Ele é acusado de participações em crimes em todo o Brasil e no Paraguai. Em 1992, foi condenado por roubo ao Banco Comercial Industrial em Campinas (SP), mas foi liberado em 1994 por indulto presidencial.

Luciano também foi condenado em outros processos judiciais por porte ilegal de arma, uso de documento falso, roubo, formação de quadrilha, latrocínio, extorsão e sequestro.

Em 2oo6, ele foi preso novamente por formação de quadrilha, por cavar um túnel em direção a um banco de São Paulo, mas também foi solto. Luciano também foi investigado por uma tentativa de furto ao ABN Amro Banco em Assunção, no Paraguai. Além disso, é suspeito de coordenar um assalto a um carro forte em Itupeva (SP) em 2017.