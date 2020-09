Moro consegue inscrição na OAB e já pode atuar como advogado

O ex-ministro e ex-juiz Sergio Moro conseguiu se inscrever na OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) do Paraná e já pode atuar como advogado. As informações são da colunista Mônica Bergamo, da Rádio BandNews FM.

Um grupo de defensores havia se manifestado contra a inscrição de Moro alegando que ele desrespeitou a profissão de forma sistemática quando era magistrado. Entre as reclamações está a instalação de grampos em telefones de advogados do ex-presidente Lula.

