Juiz Marcelo Bretas é advertido após participar de evento com Bolsonaro

O Órgão Especial do Tribunal Regional Federal da 2ª Região decidiu advertir o juiz Marcelo Bretas com a pena de censura por participar de um evento político ao lado do presidente Jair Bolsonaro.

A medida foi tomada após o colegiado formar maioria durante julgamento na tarde desta quinta-feira.

Com isso, Bretas vai ficar um ano sem poder ser promovido.

Doze desembargadores votantes entenderam que o magistrado praticou superexposição e autopromoção, o que que viola resolução do Conselho Nacional de Justiça e o código de ética da magistratura.