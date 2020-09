INSS: 122 agências da Previdência Social reabrem nesta quinta em SP

O estado de São Paulo terá 122 agências da Previdência Social reabertas nesta quinta-feira (17). Entre elas, 16 estão na capital paulista. Apesar da reabertura, segue suspenso o serviço de perícia médica.

O INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) recorreu e conseguiu reverter a decisão judicial em caráter liminar do TRF3 (Tribunal Regional Federal da 3ª Região) que barrava a reabertura nas cidades paulistas. A Justiça considerou que o órgão adotou medidas de proteção contra o coronavírus para servidores e beneficiários.

Os médicos peritos também questionam o protocolo sanitário do INSS e garantem que não vão retornar ao trabalho. Nesta retomada, os serviços prestados serão os de avaliação social, cumprimento de exigência, justificação administrativa e reabilitação profissional.

No momento, as agências do INSS vão atender em horário reduzido, das 7h às 13h, e apenas com horário marcado. Dúvidas devem ser tiradas no telefone 135 ou no aplicativo Meu INSS. Veja lista de agências da Previdência Social que funcionam nesta quinta: